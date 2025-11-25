Trump paga las consecuencias: 80% de los latinos lo desaprueba y 71% dice que se excedió en deportaciones”

Latinos desaprueban gestión Trump

Temor creciente a deportaciones

Economía afecta a hispanos

Segun informa la agencia EFE, Cuatro de cada cinco latinos en Estados Unidos consideran que las políticas del presidente Donald Trump perjudican directamente a la comunidad hispana.

El estudio de Pew Research Center recuerda que la población latina en Estados Unidos supera los 60 millones de personas.

La encuesta, realizada entre 8,046 adultos —de los cuales 4,923 son latinos—, examina percepciones actuales y las compara con datos del primer mandato.

Noé-Bustamante, investigador asociado, explicó que uno de los hallazgos más relevantes es el incremento del rechazo a las políticas de deportación.

Aumento del rechazo y temor entre comunidades latinas

El estudio analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara estas percepciones con las de su primer periodo.



El investigador señaló que ahora más latinos opinan que Trump ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones.

Esta percepción se mantiene sin importar la afiliación política, mostrando una tendencia transversal.

El estudio también revela un aumento sostenido del temor frente a la política migratoria federal.

El 52 % teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente a cifras más bajas en años anteriores.