Trump paga las consecuencias: 80% de los latinos lo desaprueba y 71% dice que se excedió en deportaciones”
Publicado el 11/24/2025 a las 19:56
- Latinos desaprueban gestión Trump
- Temor creciente a deportaciones
- Economía afecta a hispanos
Segun informa la agencia EFE, Cuatro de cada cinco latinos en Estados Unidos consideran que las políticas del presidente Donald Trump perjudican directamente a la comunidad hispana.
El estudio de Pew Research Center recuerda que la población latina en Estados Unidos supera los 60 millones de personas.
La encuesta, realizada entre 8,046 adultos —de los cuales 4,923 son latinos—, examina percepciones actuales y las compara con datos del primer mandato.
Noé-Bustamante, investigador asociado, explicó que uno de los hallazgos más relevantes es el incremento del rechazo a las políticas de deportación.
Aumento del rechazo y temor entre comunidades latinas
🔴 El estudio analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara estas percepciones con las de su primer periodo.https://t.co/EBiNKRs6Na
— RPP Noticias (@RPPNoticias) November 24, 2025
El investigador señaló que ahora más latinos opinan que Trump ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones.
Esta percepción se mantiene sin importar la afiliación política, mostrando una tendencia transversal.
El estudio también revela un aumento sostenido del temor frente a la política migratoria federal.
El 52 % teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente a cifras más bajas en años anteriores.
Latinos desaprueban a Trump también por la economía
70 % de los latinos dice desaprobar la forma en que Trump maneja su cargo.
65 % rechaza el enfoque de la administración en materia de inmigración.
61 % considera que las políticas económicas del presidente han empeorado sus condiciones, según el estudio.
Bustamante destacó que la asequibilidad es uno de los problemas más graves para la comunidad latina.
Percepciones divididas pero tendencia al pesimismo
Los latinos con empleo a tiempo completo y los desempleados reportan dificultades similares para cubrir necesidades básicas.
Casi la mitad ha tenido problemas para costear alimentos, salud o vivienda en el último año.
La mayoría evalúa negativamente la economía y cerca de la mitad prevé un empeoramiento.
El apoyo latino a Trump también se reduce incluso entre sus propios votantes.