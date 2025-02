Latinos arrepentidos tras votar por Trump ante su dura política migratoria

God protect us #mexico🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷 #tiktokmexicano🇲🇽❤️ #trump2024🇺🇸impeachbiden you betrayed us

♬ Very Sad – Enchan