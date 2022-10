Inmediatamente su video se hizo viral pero nadie esperaba que una mujer de República Dominicana quien se fue a Chile por mejores oportunidades en su vida económica reaccionara a las palabras del argentino y devastada reconoció que en todo un mes de su trabajo en el país latino, ella no consigue igualar el dinero que gana el hombre.

Una dominicana reacciona a los miles de dólares que gana el hispano en EEUU

Una semana de trabajo le valió al hombre argentino limpiando una casa en Texas, sin embargo no aclaró en qué sentido pero sólo abrió un sobre blanco que era su pago lleno de dólares para impactar a la gente contándolo y sumar hasta mil 040 dólares, lo que equivale a 22 mil pesos mexicanos, todo eso ganado en una semana.

Sin embargo, la mujer dominicana que se fue a trabajar a Chile comentó con cara de desilusión porque dio a entender que su esfuerzo no era lo suficiente para ser remunerada como el argentino: “Yo no me gano eso ni en un mes acá en Chile. Ya entiendo por qué quieren irse todos a los Estados Unidos”, aseguró.