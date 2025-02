Latino creció creyendo que era ciudadano y enfrentó dura realidad.

Esto sucedió al aplicar a la universidad.

Aquí los detalles.

Juan Diego Mazuera Arias, un joven de origen colombiano, vivió la mayor parte de su vida en Carolina del Norte creyendo que era ciudadano estadounidense.

Sin embargo, al llegar a la adolescencia y comenzar su proceso de admisión a la universidad, descubrió una verdad que cambiaría su perspectiva sobre su identidad y su futuro.

Desde que llegó a Estados Unidos con apenas ocho meses de edad, Juan Diego fue criado con la idea de que pertenecía plenamente al país.

Sus padres le inculcaron que, ante cualquier pregunta sobre su origen, debía decir que era estadounidense.

“Crecí con la idea de que este era mi hogar, que pertenecía aquí. No entendía por qué mis padres me pedían que evitara hablar sobre mi origen colombiano”, relató en una entrevista con el medio La Noticia.

Durante su infancia y adolescencia, Juan Diego llevó una vida similar a la de sus compañeros de escuela, sin ser consciente de las barreras legales que le esperaban.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzó el proceso de solicitud a la universidad y sus padres le revelaron que no contaba con un estatus migratorio regularizado.

Cuando Juan Diego quiso aplicar a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, se enfrentó a un obstáculo inesperado: no podía acceder a la matrícula subvencionada ni a becas estatales debido a su condición migratoria.

“Fue desgarrador. Había trabajado duro académicamente, pero me di cuenta de que el sistema no me consideraba igual que a mis compañeros”, lamentó.

Afortunadamente, en 2012, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) le brindó una oportunidad. Impulsado por el expresidente Barack Obama, este programa permitió a Juan Diego y a miles de jóvenes inmigrantes obtener un permiso de trabajo y protección temporal contra la deportación.

Aunque DACA no ofrecía un camino a la ciudadanía, significó un alivio en medio de su incertidumbre.