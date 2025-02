Latino arremete contra ICE y denuncia deportaciones.

Todo en un video que se hizo viral.

Aquí los detalles.

Un hombre latino ha generado gran controversia en redes sociales tras compartir un video en el que critica duramente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

En su mensaje, expone la paradoja de que muchos agentes encargados de hacer cumplir la ley migratoria tienen apellidos latinos y posiblemente ancestros inmigrantes.

El usuario de TikTok @don_carlitos_delamora, visiblemente indignado, grabó un video desde su auto en Madera, California, denunciando la presencia de patrullas de ICE en la zona.

«Estoy en la avenida 7 en Madera, California. Aquí andaban patrullas de migración, correteando gente», se le escucha decir en la grabación.

Latino arremete contra ICE y denuncia deportaciones en un video

Uno de los puntos más fuertes de su crítica se centra en que muchos de los agentes de ICE tienen ascendencia latina.

«A mí lo que me encabrona es que son hijos de mexicanos. Esos migrantes se llaman Ramírez, González, Fernández. Sus padres también llegaron así a este país», reclamó en el video.

De la Mora dejó claro que su indignación no es solo por solidaridad, sino también por su experiencia personal.

«No porque yo tenga papeles no voy a sentir feo. Yo me acuerdo cuando yo no tenía papeles, yo tenía a mis niños chiquitos. Y era mi peor pesadilla que llegaran», confesó.

El video se ha convertido en un fenómeno viral, alcanzando más de 40,000 comentarios y aproximadamente 1,500,000 reacciones. La comunidad latina ha expresado diversas opiniones, desde apoyo hasta críticas.