Sergio Cajamarca, su familia y su perro, Max, se encontraban entre los que se alinearon para posar para las fotos frente al icónico letrero de la ciudad «Bienvenido a Fabulous Las Vegas». La temperatura antes del mediodía ya superó los 100 F (37,8 C). “Me gusta la ciudad, sobre todo de noche. Es solo el calor”, dijo Cajamarca, de 46 años, electricista de Brooklyn Park, Minnesota. Archivado como: Las Vegas récord calor

Se pronostica que la ola de calor abrasador empeorará este fin de semana en Nevada, Arizona y California, donde se prevé que las temperaturas del desierto superen en partes los 120 grados Fahrenheit (48,8 grados Celsius) durante el día y permanezcan en los 90 F (por encima de los 32,2 C). ) durante la noche.

“Esta ola de calor no es el típico calor del desierto»

Su hija, Kathy Zhagui, de 20 años, ofreció su receta para el alivio: “Probablemente solo agua, helado, quedarse adentro”. Los meteorólogos en Las Vegas advirtieron a la gente que no subestime el peligro. De acuerdo con la agencia The Associated Press.

“Esta ola de calor no es el típico calor del desierto debido a su larga duración, temperaturas diurnas extremas y noches cálidas. Todos deben tomarse en serio este calor, incluidos los que viven en el desierto”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas en un tuit. Archivado como: Las Vegas récord calor