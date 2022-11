Los Raiders se quedan lejos de los playoffs al perder juego

Josh McDaniels se enfrenta a las críticas de los fanáticos

” Deberían estar enojados. Todos lo estamos. Perder apesta”, dijo ¡RAIDERS SIN ESPERANZA! Las Vegas Raiders, se encuentran pasando por una problemática relevante tras perder con los Jaguares. Por ello, se consideró que los Raiders se encuentran lejos de los playoffs al terminar con el juego; ahora, su entrenador Josh McDanields, declaró que se encuentran molestos por la pérdida que vivieron. Aunque habían nominado el juego en la primera parte del juego, los Raiders tenían esperanza de ganar y terminaron perdieron a sorpresa de los fanáticos, quienes no dudaron en expresar su sentir al respecto. En redes sociales, los internautas no dudaron en atacar a McDaniels, culpándolo por la situación que está sucediendo. ¿RAIDERS LEJOS DE LOS PLAYOFFS? El entrenador de primer año de Las Vegas, Josh McDaniels, habló en el campo de entrenamiento sobre aprender a “no perder”, pero en el punto medio de la temporada, los Raiders han encontrado formas creativas de quedarse cortos, indicó la agencia The Associated Press. La pérdida de los Raiders causó desazón en el equipo, quienes han obtenido malas críticas. Con marca de 2-6 después de derrotas consecutivas ante los New Orleans Saints y los Jacksonville Jaguars, equipos que tienen un récord combinado de 6-11, los Raiders no están ni cerca de los playoffs, y McDaniels enfrenta un tremendo calor de una base de fanáticos que no está t tímido acerca de mencionar su récord de 11-17 hace más de una década con los Denver Broncos, destacó AP.

“Perder apesta” Incluso su propio equipo está al borde, con el receptor Davante Adams diciendo después de la derrota del domingo 27-20 a los Jaguares que el juego se alejó de lo que funcionó antes en el juego y el mariscal de campo Derek Carr diciendo que las discusiones internas graves deben tener lugar, indicó The Associated Press. “No tienen que sentirse bien por perder”, dijo McDaniels el lunes. “La gente me pregunta, ‘¿Estás preocupado por ellos?’ No, no estoy preocupado por ellos. Deberían estar enojados. Todos lo estamos. Perder apesta.”, declaró Josh McDaniels y citó The Associated Press. Por ende, declaró que seguirán luchando por obtener un buen lugar en la jugada.

Las Vegas Raiders playoffs: ¿Habrá cambios? En cuanto a los cambios que McDaniels podría hacer, indicó que no hay que esperar nada dramático, declaró AP. En las declaraciones ofreció McDaniels, señalaron que se tratará de averiguar que fue lo que sucedió para que terminaran perdiendo el partido, aunque habían estado liderando la primera parte del juego. “Vamos a tratar de averiguar lo que tenemos que hacer para cambiar los resultados”, dijo. “Algunas de esas cosas podrían ser muy pequeñas. Si cambias el resultado de cuatro jugadas ayer, probablemente cambie el partido, y así son todos los partidos cuando están tan ajustados. Definitivamente, no voy a entrar en pánico y decir que tenemos que desarraigar todo lo que hemos hecho”, indicó McDaniels y citó AP. Archivado como: Las Vegas Raiders playoffs

Las Vegas Raiders playoffs: ¿La esperanza para el juego? El ataque es la especialidad de McDaniels, como sugieren sus tres anillos de la Super Bowl coordinando la ofensiva de Nueva Inglaterra, entre sus seis en total con los Patriots. Pero incluso con Adams como receptor, los Raiders están en la mitad del bloque en cuanto a anotación, con una media de 22,9 puntos por partido, no muy diferente de la cifra de 21,8 de la temporada pasada, declaró AP. Su mayor problema ha sido la defensa, que no era buena cuando McDaniels y su personal la heredaron. Los Raiders están en el puesto 28 de la NFL al permitir 25,1 puntos por partido, cerca de la media de 25,8 puntos que permitieron la temporada pasada, señaló la agencia The Associated Press. Archivado como: Las Vegas Raiders playoffs