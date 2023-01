El empleador tiene la obligación fiscal de retener los impuestos no solo del salario mensual, sino también de las propinas, siempre y cuando estas sean mayores a $20 dólares mensuales. El tope de $20 dólares aplica para todos los trabajos que tenga el contribuyente.

Propinas que no están sujetas a impuestos

No todas las propinas están sujetas a impuestos; como sabes, si estas no sobrepasan un límite de $20 dólares mensuales, no será necesario reportarlas. En cualquier otro caso, incluso cuando estas son compartidas con otros empleados, es necesario realizar los ajustes correspondientes. Por ejemplo, si el total de la propina es de $100 dólares, pero al contribuyente que realiza la declaración le corresponden $35, entonces deberá reportar esta última cantidad.

Las propinas que no están sujetas a impuestos son aquellas en las que el empleador cobra gastos extras a los visitantes de un negocio, y esto es porque en estos casos el empleado no tiene control sobre este tipo de ingresos y tampoco fueron parte de una propina, por lo que el empleador realizará el descuento correspondiente de su sueldo. Si quieres conocer más, visita el sitio oficial del IRS.