Estas fueron las primeras palabras de Fátima Bosch tras coronarse en Miss Universo 2025

Mensaje emotivo en redes La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, en un certamen marcado por gran expectación internacional y un ambiente tenso tras el altercado que ella misma protagonizó a inicios de mes con el empresario Nawat Itsaragrisil. El incidente, captado en una transmisión en vivo que rápidamente se volvió viral, mostró cómo Nawat cuestionó y llegó a llamar “cabeza hueca” a la entonces Miss México por no publicar contenido promocional del país anfitrión en sus redes sociales. Controversia pública antes de la final La joven de 25 años abandonó la sala visiblemente molesta, seguida por algunas concursantes en un momento que encendió la conversación global sobre el trato a las participantes. TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo 2025: La mexicana Fátima Bosch gana el certamen y se lleva la corona “Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta”, declaró Bosch ante medios presentes. “El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz”, citó AFP.

Primeras palabras de Fátima Bosch Ya con la corona, Bosch expresó en una rueda de prensa que aspiraba a ser recordada como "una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma" y como alguien que "cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo".

En español, añadió que "cada paso que di en ese escenario era llevando mi bandera en el corazón", una frase que resonó con fuerza entre quienes siguieron el concurso desde México. En su natal Villahermosa, miles siguieron el certamen desde un estadio, estallando en gritos de "México" cuando fue anunciada ganadora, según AFP.

La edición también estuvo marcada por la renuncia de dos jueces, caídas en el escenario y acusaciones de votaciones ilegítimas, denuncias que la Organización Miss Universo rechazó públicamente. Además, se confirmó que Puerto Rico será sede del certamen en 2026, cuando Miss Universo cumpla 75 años. Bosch superó a las finalistas de Venezuela, Costa de Marfil, Filipinas y Tailandia entre más de 120 participantes, un logro destacado dentro de uno de los concursos considerados como parte de los “cuatro grandes”, reportó AFP.

Mensaje emotivo tras obtener la corona Horas después de su coronación, Fátima Bosch compartió un mensaje emotivo en sus redes sociales donde expresó sentirse "súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración". Afirmó que siempre tuvo claro que debía salir con fuerza a representar a México, especialmente a "todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo". "Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas", escribió. "Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo", agregó.

Inspiración para nuevas generaciones La nueva Miss Universo también dedicó un mensaje a las nuevas generaciones, dirigido especialmente a niñas latinas que siguieron su desempeño durante el certamen. “A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr”, afirmó. “Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor.”

Su reflexión final estuvo centrada en la importancia de perseguir los sueños a pesar de los desafíos. “Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, concluyó.