Pero, ‘curiosamente’ existiría algo más que llamara la atención y que sin duda alguna no ha pasado por desapercibido, pues se especula que las condiciones de salud del Rey Carlos no sean las mejores, y una parte de su cuerpo sería la que lo revelara.

El estado de salud del Rey Carlos III preocupa a usuarios de redes sociales

En los últimos días habría llamado particular atención porque es el foco de todo lo que ocurre en relación a su coronación y el deceso de Isabel II. Incluso se ha dicho que el propio monarca ha bromeado con ello, señalando que tiene “manos de salchicha” pues fue citado en la biografía “Charles, The Man Who Will Be King” por Howard Hodgson, quien escribió sobre la condición del ahora rey, según Infobae.

Según Infobae, se presume que el ahora Rey Carlos III ha padecido edemas en las manos desde hace varios años, pues en otra ocasión, cuando visitó en abril el centro comunitario West London Welcome ya se le veía de este modo, aunque no había ocasionado tanta atención como ahora. En los últimos días sus manos hicieron que las personas se preguntaran sobre su estado de salud y si le sería posible a sus 73 años seguir los deberes de monarca o si pronto heredará el trono al siguiente de la línea real.