¿Problemas de ira?

Kenia Ontiveros confiesa que su esposo Larry Hernandez volvió ‘a las andadas’

Hace apenas unos días, el cantante enfureció en un concierto y rompió unas bocinas en pleno escenario “Pero no me admiro de él, sino de la gente que va a mirarlo”. Días después de que el cantante Larry Hernández enfureciera en un concierto y rompiera unas bocinas en pleno escenario, la empresaria e influencer Kenia Ontiveros confiesa que su esposo volvió ‘a las andadas’, ¿será que tiene problemas de ira o recayó en el alcoholismo? En una entrevista que concedió hace 3 años para Excelsior, el intérprete reveló que atribuía al alcoholismo las situaciones que le trajeron consecuencias graves en su vida, como el hecho de haber pisado la cárcel años atrás: “A veces yo creo que tomaba por pasar el tiempo, llegaba a mi casa y no probaba el alcohol, en cambio, terminaba borracho en los conciertos”, expresó. ¿Qué dijo Kenia Ontiveros de lo que hizo Larry Hernández en pleno escenario? En un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de la periodista Nelssie Carrillo, Kenia Ontiveros reveló que en el concierto, que ofreció recientemente en Arizona, donde su esposo Larry Hernández rompíó unas bocinas en pleno escenario, ella no estaba presente y por esa razón él lo hizo, pero eso no sería todo lo que compartió. “Cuando yo estoy, lo estoy controlando desde donde estoy sentada. No le dije nada, la verdad no supe ni qué pasó, simplemente miré los videos que empezaron a subir y que empezó a patear las bocinas. De hecho, mi hija Daleyza fue la que me dijo: ‘mami, ¿viste cuándo mi papá pateó no sé qué?’, pero yo ya no estaba, entonces ya no supe qué pasó”.

Dice que esas bocinas eran de Larry Hernández Con la amabilidad que la caracteriza, Kenia Ontiveros aseguró que esas bocinas eran de Larry Hernández, pero que no está enterada sí volverá a comprarlas. Se le hizo saber a la empresaria que muchas personas están preocupadas porque el cantante haya vuelto ‘a lo mismo de antes’, a lo que respondió que, efectivamente, “ya volvió a las andadas”. “Si vi que mucha gente está preocupada por él, yo también estoy preocupada y le digo: ‘oye, ¿sabes qué? Bájale un poquito’, no me gusta meterme mucho en esas cosas, pero sí trato de decirle que le baje un poquito, que ya anda mal otra vez, pero él entiende que estuvo mal y sí va a tratar de bajarle, eso es lo que él me dijo, vamos a ver cómo se porta”.

Kenia Ontiveros asegura que su esposo no tomó ‘tanto’ esa noche Antes de terminar con esta entrevista, la esposa de Larry Hernández aseguró que el cantante no tomó ‘tanto’ esa noche, y a manera de broma, dijo que “ya lo trae de nacimiento”, refiriéndose a la manera en que enfureció en pleno escenario. En otro tema, se dijo contenta por haber asistido a un concierto de Chiquis Rivera, a quien dijo que ya quería ver en vivo. Por último, se le pidió que compartiera el consejo que le ha dado a Larry para que calme su ira y así respondió: “Simplemente le digo que ‘le baje’, que no tome tanto, pero de ahí, yo lo veo súper bien, súper contento, está trabajando y yo me imagino que de la misma emoción de haber regresado y de estar trabajando mucho, volvió a echarse sus ‘shots’, pero él está bien. (Pero) ni su mamá ni yo, y creo que toda la gente que lo quiere, nadie aprobamos eso (que fume marihuana), pero él ya está grande, tiene 45 años y sabe lo qué hace”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)

El momento en que Larry Hernández ‘explotó’ ¿sin razón alguna? Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic donde se compartió un video de apenas unos cuantos segundos en el que se observa el momento justo en que Larry Hernández quebró un monitor, y no unas bocinas, como muchos pensaron: “Estos arranques de ira no están bien, no hay excusa, no están bien y punto… pudo haber lastimado a las personas que estaban sentadas adelante”. Tras este incidente, el intérprete siguió con su espectáculo como si nada hubiera pasado, ante la mirada de sorpresa de sus músicos y de las personas que se dieron cuenta de este inesperado arrebato: “De por sí es un naco y ahora con esto mucho más. Ojalá la gente deje de descargar sus canciones, ir a sus conciertos y todo referente a él. Mucha violencia y luego se quejan del por qué los hijos le salen mal”, expresó una usuaria (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).