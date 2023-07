El cantante desata nuevamente fuerte polémica

Es captado haciendo sus necesidades en plena carretera

Las duras críticas que recibió Larry Hernández ante dicha acción

Larry Hernández se graba orinando: El cantante mexicano-estadounidense de 46 años, está acostumbrado en estar en boca de todos por peculiar forma de ser, también vaya que le gusta involucrarse en polémicas. Y es que, el intérprete de ‘El Baleado’ fue captado de la forma más inesperada posible.

Resulta que un video del cantante se ha vuelto bastante viral en las últimas horas, esto, luego de que fuera captado haciendo sus necesidades en plena calle. Las imágenes fueron captadas y publicadas en las redes sociales de él mismo, sin embargo la gente le dio los peores comentarios.

Larry Hernández se graba orinando: Fue duramente criticado por ésta acción

A través del Instagram de ‘La Lengua Teve‘, se dio a conocer un video bastante íntimo en donde, se le ve al intérprete de ‘La Voladora’ bajándose de su coche y haciendo sus necesidades en plena calle. Esta acción, para muchos fue de pésimo gusto y despertó fuertes críticas.

«De todo lo que tomé anoche viejo, me ando me*** todo», se le escucha decir al cantante mexicano-estadounidense». El video fue captado por el copiloto del artista, un amigo al cuál no se le puede reconocer. Se puede observar también, que el cantante se paró en medio de la carretera.