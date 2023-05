Larry Hernández cancela presentaciones por problemas de salud

“Me van a poner un suero con medicamentos, salí negativo del COVID pero positivo en la Influenza B, tengo que estar aislado en un cuarto por varios días hasta que se me quite, les mando un abrazo.”, señaló Larry desde su cama y con un cubrebocas.

Luego de confirmar que no se tratase de COVID-19, el artista procedió a explicar en sus historias que contrajo otro tipo de virus que lo tiene en cama aislado, la Influenza tipo B se convirtió en el principal problema de salud del cantante y estas son sus palabras:

En el comunicado se lee: “Con todo el respeto que nuestra audiencia merece, queríamos informarles que debido a problemas de salud y circunstancias fuera del alcance del artista, nuestro talento Larry Hernández no podrá presentarse esta noche en Cantina Phoenix de Hendersonville de Carolina del Norte al igual que este sábado 6 de mayo en Escape Night Club de Moultrie, Georgia”.

El equipo de Larry rompió el silencio en redes y publicaron un comunicado señalando la cancelación de un evento que el artista tenía en Estados Unidos, asimismo, mantuvieron informados a los seguidores escribiendo que el cantante tenía problemas de salud y no podrá presentarse, sin embargo, fechas nuevas siguen en pie.

El cantante señala que sufrió mucho de dolores físicos

Después de los videos compartidos en la Clínica Médica del Sagrado Corazón 2 en Anaheim, California, hospital al que entró, Larry dio una actualización a sus seguidores señalando que quiso acudir a un doctor debido a los dolores físicos que estaba presentando y se volvían insoportables, si deseas ver las historias de Larry, haz click AQUÍ.

“Ya llegué, ya estoy en casa, ayer me tocó visitar la Clínica del Sagrado Corazón en Aneheim de emergencia, ya que, se me estaba haciendo muy difícil hasta poder caminar, los dolores en el cuerpo eran muy grandes y más en el área de la espalda y el pecho, tosía y me dolía todo el estómago y el esófago.”, dijo el cantante, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.