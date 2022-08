¡Larry Hernández ‘explota’ en pleno concierto y patea una bocina! (VIDEO)

Larry Hernández explota en concierto. El cantautor mexicano-estadounidense entró en una nueva polémica luego de que se filtrara un video en donde el intérprete de ‘El Baleado’ hiciera lo que muchos no creyeron que se atrevería a hacer. Su reacción causó mucho conflicto entre los seguidores…

Larry Hernández explota en concierto: Se desconocen los motivos de su inesperada reacción

En las imágenes se puede ver como el artefacto cae hacia el público, pero esta acción que hizo Larry Hernández casi termina hiriendo a un hombre que se encontraba a primera fila, el cual puso su pierna para evitar que lo haya golpeado. Además, golpea otro objeto al piso, aunque no se alcanza a distinguir que es.

Larry se nota enojado en las imágenes, pero hasta el momento se desconocen los motivos de su reacción. En la cuenta de Chamonic, la periodista de espectáculos aseguró que el cantante tuvo un ataque de ira y por ende, reaccionó de esa forma. “Estos arranques de IRA no están bien , no hay excusa, no están bien y punto. Pudo haber lastimado a las personas que estaban sentadas adelante”, expresó. Archivado como: Larry Hernández explota en concierto