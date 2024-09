¿Divorcio en puerta? Larry Hernández sorprende asegurando que Kenia Ontiveros lo tiene bloqueado

«Me ha bloqueado por cuatro días, y ahora me desbloqueó porque la señorita anda ocupada y quiere que vaya por la niña», dijo el cantante.

El cantante regional mexicano expresó su frustración ante esta situación, argumentando que no es aceptable cuando se comparten hijos.

Larry Hernández dice que su esposa lo tiene bloqueado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacqueline Martinez (@chamonic3)

La situación se ha vuelto aún más tensa al revelar que durante el cumpleaños de su hija Daleyza, Kenia lo tenía bloqueado y no podía comunicarse con él para coordinar la entrega de la comida.

«Jamas la he ofendido por el teléfono, y ahora se te ocurrió que te salió una vuelta a ti y quieres que venga por ella», mencionó Larry.

TE PUEDE INTERESAR: Famosos sorprenden con lo que hicieron con Kamala Harris

«Ahora si lo voy a desbloquear por que lo necesito, no señorita, no esto no lo vayan hacer ustedes, porque se siente de la ver.. estar bloqueado cuando tienes un hijo», puntualizó el cantante.

Kenia Ontiveros aún no se ha pronunciado al respecto de manera pública, pero sus seguidores han salido en su defensa, argumentando que cada persona tiene derecho a establecer sus límites en una relación.