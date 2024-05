Larry Hernández acepta su error y pide perdón tras lo sucedido con su personal de trabajo

«He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso», añadió el reconocido cantante en sus redes sociales.

El mensaje de Larry Hernández

«Quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión, la aceptaré. Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas», dijo.

«Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro, donde Dios me dará la fuerza para ser mejor. Gracias, gracias, gracias», mencionó.

Desde que empezó su carrera musical dentro del regional mexicano, Larry Hernández se convirtió en uno de los cantantes más populares del género.

El auge de su carrera fue durante el periodo del movimiento alterado y siempre mantuvo un estilo muy peculiar y contagió a todos con sus letras y corridos.