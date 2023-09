Actriz Larisa Mendizábal confirma infidelidad de Augusto Bravo con presentadora mexicana

«A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández», reveló.

«En once años nunca coincidimos juntos en un cumpleaños o una reunión. Llevamos una relación cordial, pero no cercana», enfatizó la actriz.

«Quiero aclarar que no. No éramos amigos los cuatro, no salíamos juntos», declaró.

Consecuencias y Reacciones ante la traición

«Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa. Supongo que su relación comenzó por redes sociales», indicó.

«No sé cómo ni por qué comenzaron a hablar, eso no lo sé. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo intención de su parte para hablar o explicar mucho», precisó.

«Solamente me dijo textualmente: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’, y se fue de la casa de donde vivíamos», reveló Larissa.

Larisa también compartió sus sentimientos tras darse cuenta de la traición por parte de quien fue su pareja durante tanto tiempo.