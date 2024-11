Lareine asesinó por celos a su rival amorosa.

Un trágico incidente de violencia doméstica ha conmocionado a la ciudad de Miami, dejando a una mujer herida de gravedad.

Lareine Barbie Cruz, de 22 años, ha sido arrestada y acusada de intento de asesinato en segundo grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Esto tras dispararle a su rival amorosa en un ataque motivado por celos.

Según los informes policiales, Cruz, la víctima y un hombre mantenían una compleja relación poliamorosa.

‘That’s what you want to do?’: Demise of polyamorous relationship leads to romantic rival shooting ‘jealous’ victim, police say https://t.co/GnxjO6C0r4

— Law & Crime (@lawcrimenews) November 13, 2024