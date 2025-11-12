Laporta habla sobre el regreso de Messi como jugador
Publicado el 12/11/2025 a las 08:55
“No es realista”, afirmó durante una entrevista con Catalunya Radio, en la que repasó la actualidad blaugrana y la reciente visita sorpresa del argentino al Spotify Camp Nou.
Laporta: la visita de Messi fue un acto espontáneo
Laporta reveló que no sabía que Messi visitaría el Camp Nou, y calificó el momento como una muestra sincera de cariño del exjugador hacia el club que lo vio nacer.
“No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático. Acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, explicó el dirigente catalán.
El astro argentino compartió recientemente una fotografía en Instagram paseando por el césped del renovado estadio, acompañada del mensaje:
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Donde fui inmensamente feliz.”
La imagen desató una ola de emoción entre los aficionados y especulaciones sobre un posible retorno deportivo, hipótesis que Laporta se encargó de desmentir categóricamente.
“Hablar de un regreso como jugador no es realista”
El presidente blaugrana fue claro respecto a los rumores de una vuelta de Messi para competir una última vez con el Barça:
“Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde.”
Laporta reconoció que la salida del argentino en 2021 fue un momento doloroso tanto para el club como para los aficionados, pero defendió las decisiones tomadas en aquel entonces.
“Obviamente, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. Me hubiera gustado un mejor final; no fue como todos queríamos, pero en ese momento no se pudo dar.”
Relación actual y homenaje pendiente
El dirigente aseguró que la relación entre ambos es actualmente “correcta”, aunque no se han comunicado directamente desde la reciente visita.
“No le mandé ningún mensaje cuando vi que había estado en el Camp Nou”, reconoció Laporta.
A pesar de ello, insistió en que el club planea rendirle un homenaje a Messi, pendiente desde su salida en 2021.
“Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece”, afirmó.
Laporta ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que este tributo sirva para cerrar el ciclo de Messi con el club de manera digna y emotiva, posiblemente durante la reinauguración oficial del nuevo estadio.
Un vínculo que trasciende la cancha
Aunque Laporta considera improbable un regreso competitivo, las palabras del presidente dejan abierta la posibilidad de que Messi vuelva a formar parte del Barça en el futuro, quizá en un rol institucional o simbólico.
El argentino, actualmente en el Inter Miami, ha declarado en varias entrevistas que su “idea es volver a vivir en Barcelona”, reafirmando su conexión emocional con la ciudad y con el club que marcó su carrera.
Mientras tanto, el Barcelona continúa trabajando en su reconstrucción deportiva y financiera, con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar al jugador más importante de su historia.
