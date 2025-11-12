Laporta habla sobre el regreso de Messi como jugador

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue contundente al hablar sobre un posible retorno de Lionel Messi al club como futbolista:

“No es realista”, afirmó durante una entrevista con Catalunya Radio, en la que repasó la actualidad blaugrana y la reciente visita sorpresa del argentino al Spotify Camp Nou.

Laporta: la visita de Messi fue un acto espontáneo

Laporta reveló que no sabía que Messi visitaría el Camp Nou, y calificó el momento como una muestra sincera de cariño del exjugador hacia el club que lo vio nacer.

“No sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático. Acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, explicó el dirigente catalán.

El astro argentino compartió recientemente una fotografía en Instagram paseando por el césped del renovado estadio, acompañada del mensaje:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Donde fui inmensamente feliz.”

La imagen desató una ola de emoción entre los aficionados y especulaciones sobre un posible retorno deportivo, hipótesis que Laporta se encargó de desmentir categóricamente.