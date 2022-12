En este año la violencia en Estados Unidos con el uso de armas de fuego fue una preocupación no solo para el gobierno federal, sino para los locales, pues se desataron tiroteos en las calles, centros comerciales, vecindarios y en muchas partes, dejando miles de víctimas mortales y un tanto más heridas, se informó sobre la amenaza de tiroteo masivo en escuelas.

La policía informó que a través de Instagram fue como se lanzó la advertencia de que algunas escuelas pudieran ser atacadas con armas de fuego, aunque no se dijo la hora ni qué campus, por lo que se hizo más difícil saber por dónde ocurriría el supuesto ataque, por lo que de inmediato se activó la alerta.

Tras conocer la situación, la oficina del sheriff dijo que estaba: “al tanto de esta situación”, motivo por el cual reaccionaron a tiempo para alcanzar a vigilar el caso. Hasta el momento no se conoce que se haya desatado alguna balacera en las escuelas del condado, por lo que seguirán al tanto de ello.

ANTECEDENTES

Esta amenaza no se tomó a la ligera, pues cabe recordar la balacera que se desató en una escuela de Uvalde donde hubo decenas de muertos entre niños y maestras, sobre todo porque se supo que la policía no actuó en el momento y los padres consideran que eso fue determinante para no salvar las vidas de sus hijos.

Es por ello que esta amenaza no pasó desapercibida por la policía y activaron todos los protocolos para proteger a los menores de edad de todas las escuelas de la zona del condado de Cocke, en Tennessee, por ello hasta el momento no se reportan actos violentos en la zona. Con información de Wvlt. Archivado como: Amenaza tiroteo masivo escuelas