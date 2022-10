¿Cuando es el lanzamiento de la película ‘PAWS OF FURY: The Legend of Hank’?

Conoce detalles que no sabías de la cinta animada.

Podrás disfrutar de la película en próximos días. Lanzamiento PAWS OF FURY. Comienza la temporada en donde te dan ganas de pasar tus vacaciones o tu tiempo de ocio acostado con una manta calientita y un enorme tazón de palomitas para disfrutar de unas buenas películas y que crees, existe la opción perfecta para iniciar un maratón de filmes animados. A pesar de que las plataformas digitales ofrecen un extenso catálogo de series y películas que puedes ver dentro de dichas empresas, hay ciertos filmes y producciones que no se pueden disfrutar dentro de ellas, pero no te preocupes que a continuación te contaremos sobre el lanzamiento de una de las películas animadas más esperadas. PAWS OF FURY: The Legend of Hank logra gran éxito en los cines Se trata de la cinta ‘PAWS OF FURY: The Legend of Hank’, película que podrás disfrutar ya sea solo o acompañado, su llegada a las pantallas fue hace unos meses atrás, pero ahora se ha anunciado el lanzamiento del filme para verlo en Blu-ray para verla cuantas veces desees. Si es que aún no sabes de qué película se trata, a continuación te presentamos una pequeña sinopsis y más detalles sobre su lanzamiento en Blu-ray para poder disfrutar de la película complementándola con un buen tazón de palomitas o la botana que más te agrade. Archivado como: Lanzamiento PAWS OF FURY.

¿De qué trata la película animada? Un sabueso (Michael Cera) con mala suerte se encuentra en un pueblo lleno de gatos que necesitan un héroe que los defienda de un despiadado villano (Ricky Gervais) que planea borrar su pueblo del mapa. Con la ayuda de un maestro (Samuel L. Jackson), éste tendrá que asumir el papel de un temible samurái y unirse a los felinos para salvar el día. El único problema es que… ¡todos odian a los perros! Dio a conocer Paramount Pictures El lanzamiento en Blu-ray de PAWS OF FURY: The Legend of Hank contiene material adicional, que incluye una introducción al divertido elenco de personajes, un tutorial de dibujo de personajes con el director Rob Minkoff y una mirada detrás de escenas con los actores, Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, Mel Brooks ¡y muchos más! Los detalles sobre el material adicional se describen a continuación. Archivado como: Lanzamiento PAWS OF FURY.

Cosas que no sabías de PAWS OF FURY: The Legend of Hank Gatos fantásticos y un perro caliente: Conoce a Hank (Michael Cera), Jimbo (Samuel L. Jackson) y su némesis Ika Chu (Ricky Gervais), ¡además de otros personajes divertidos! En la sala de dibujo con el director Rob Minkoff: Aprende a dibujar los personajes con el director Rob Minkoff. Dar voz a ‘PAWS OF FURY: The Legend of Hank’; Los actores de voz Michael Cera, Samuel L. Jackson y Ricky Gervais comparten toda la diversión detrás de escenas y un adelanto de lo que sucede durante las sesiones de grabación, señaló Nickelodeon Movies. Archivado como: Lanzamiento PAWS OF FURY.

¿Cuando es el lanzamiento de PAWS OF FURY en DVD y Blu-ray? La realización de la película en Blu-ray sale luego de que varios testimonios salieran a la luz, donde padres de familia confirmaron que al termino de la cinta los pequeños coreaban “¿podemos verlo de nuevo?”, de ahí es que surge que también pueda estar disponible en DVD. Se espera que el lanzamiento de ‘PAWS OF FURY: The Legend of Hank’ llegue a más tardar el 15 de noviembre, según Netflix news para que también esté disponible en DVD, así que ve preparando tu lugar más cómodo para disfrutar de la película que a varias familias les ha gustado tanto que ahora se podrá tener en casa. Archivado como: Lanzamiento PAWS OF FURY.