Lando Norris gana el GP de Brasil y acaricia el título de F1 2025

El británico Lando Norris volvió a dominar de principio a fin y se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Brasil, ampliando su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos.

El piloto de McLaren se impuso sin oposición en el circuito de Interlagos, escoltado en el podio por Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), quien logró remontar desde el pit lane hasta el tercer puesto.

Norris firma otra actuación impecable en Interlagos

Lando Norris lideró las 71 vueltas del trazado brasileño sin errores ni sobresaltos.

Con una estrategia limpia y ritmo constante, el británico aseguró su segunda victoria consecutiva en domingo, consolidando su condición de gran favorito al título mundial.

El piloto de McLaren manejó a la perfección el desgaste de los neumáticos y mantuvo un margen cómodo sobre Antonelli, que terminó segundo tras resistir los ataques de Verstappen en las últimas vueltas.

“Estoy disfrutando este momento, pero aún no pienso en el campeonato”, declaró Norris tras bajarse del monoplaza.

El británico suma ahora una ventaja de más de 10 puntos sobre Oscar Piastri, su compañero de equipo, que finalizó quinto tras una carrera complicada.