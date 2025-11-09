Lando Norris gana el GP de Brasil y acaricia el título de F1 2025
Publicado el 09/11/2025 a las 13:52
El piloto de McLaren se impuso sin oposición en el circuito de Interlagos, escoltado en el podio por Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), quien logró remontar desde el pit lane hasta el tercer puesto.
Norris firma otra actuación impecable en Interlagos
Lando Norris lideró las 71 vueltas del trazado brasileño sin errores ni sobresaltos.
Con una estrategia limpia y ritmo constante, el británico aseguró su segunda victoria consecutiva en domingo, consolidando su condición de gran favorito al título mundial.
El piloto de McLaren manejó a la perfección el desgaste de los neumáticos y mantuvo un margen cómodo sobre Antonelli, que terminó segundo tras resistir los ataques de Verstappen en las últimas vueltas.
“Estoy disfrutando este momento, pero aún no pienso en el campeonato”, declaró Norris tras bajarse del monoplaza.
El británico suma ahora una ventaja de más de 10 puntos sobre Oscar Piastri, su compañero de equipo, que finalizó quinto tras una carrera complicada.
Verstappen, del pit lane al podio
Pese a salir desde el pit lane tras una penalización técnica, Max Verstappen protagonizó una de las remontadas del año.
Con una estrategia agresiva y adelantamientos al límite, el neerlandés logró escalar hasta el tercer lugar y sumar puntos vitales que le permiten mantenerse con opciones matemáticas en la lucha por el título.
El piloto de Red Bull ejecutó maniobras espectaculares sobre Russell y Piastri, y llegó a presionar a Antonelli en las vueltas finales, aunque no logró arrebatarle el segundo lugar.
La actuación de Verstappen fue aplaudida por los fanáticos en Interlagos, que reconocieron su esfuerzo pese a las dificultades del fin de semana.
Así quedó el Top 10 del GP de Brasil 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
McLaren, imparable en el Mundial
Con el resultado en Brasil, McLaren amplía su ventaja en el campeonato de constructores, con 721 puntos, muy por encima de Mercedes (368) y Ferrari (362).
Lando Norris se perfila para conquistar su primer título mundial, mientras que Oscar Piastri sigue siendo su principal rival dentro del equipo.
La Fórmula 1 entra ahora en su recta final con solo tres grandes premios restantes en el calendario.
