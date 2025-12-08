Lando Norris expulsa a fan en su fiesta del título

Un video muestra a Lando Norris pidiendo expulsar a un fan que lo deslumbraba con una cámara durante su fiesta.

La noche del título mundial de Lando Norris en Abu Dhabi estuvo llena de celebración, emoción y un incidente que rápidamente se volvió viral.

Horas después de asegurar el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025, imágenes compartidas en redes sociales mostraron al británico aparentemente pidiendo a una persona abandonar su fiesta tras varias molestias con una cámara.

Norris había conseguido su primer campeonato tras finalizar tercero en la última carrera del año, resultado que le bastó para superar a Max Verstappen, dejando atrás la hegemonía de cuatro títulos consecutivos del neerlandés.

Un cierre de temporada lleno de tensión y emociones

La definición del título llegó hasta la última fecha.

Norris necesitaba subir al podio para asegurar el campeonato y así lo hizo:

P3 para Norris,

P2 para su compañero Oscar Piastri,

P1 para Verstappen, que no pudo descontar lo suficiente.

Al cruzar la meta, el piloto de McLaren rompió en llanto por radio, consciente del camino complejo que había recorrido durante una temporada en la que llegó a perder ventaja ante un resurgimiento tardío de Verstappen.

Su consagración significó también el inicio inmediato de una noche de festejos en Abu Dhabi con su círculo cercano.

El video que circula: Norris pide expulsar a un invitado

En redes sociales apareció un fragmento de video, inicialmente publicado por Metro Sport en TikTok, donde se observa a Norris molesto con una persona que le acercaba repetidamente una cámara con el flash directo al rostro.

El titular en el clip decía: “Lando Norris appears to kick a fan out of his F1 title-winning party for repeatedly flashing a camera in his face.”

De acuerdo con usuarios que comentaron la grabación, la persona habría sido advertida varias veces sin acatar la petición.

En el video, Norris parece pedirle que abandone la celebración.

Las reacciones de los aficionados fueron mayoritariamente de apoyo al piloto.

Comentarios como “al menos apaga el flash si estás frente a su cara” o “yo también estaría enojado si me deslumbra así” reflejaron comprensión hacia el gesto del nuevo campeón mundial.

A pesar del incidente, la celebración siguió

Aunque el momento generó discusiones en redes sociales, para la mayoría de los seguidores quedó claro que se trató de una molestia puntual en medio de una noche histórica para Norris.

El británico terminó disfrutando su celebración tras conquistar su primer título en la Fórmula 1, cerrando un año intenso en lo deportivo y emocional.

