Lamine Yamal deslumbra en Champions y deja al mundo rendido a sus pies

Lamine Yamal fue la gran figura en la semifinal de la Champions ante el Inter de Milán con un gol de otro planeta y dos tiros al larguero.

Aún sin cumplir 18 años, el joven del Barça ofreció un espectáculo que provocó elogios unánimes del fútbol mundial.

Regates, desparpajo y lucidez marcaron su actuación número 100 con la camiseta azulgrana.

A pesar del empate 3-3, Yamal demostró madurez ante la prensa y protagonizó un divertido cruce con Thierry Henry.

Theirry Henry asked Lamine Yamal for his shirt for his son when he goes to El Clásico in May.

Lamine told him yes, as long as he also gets a shirt from Thierry 😂❤️ pic.twitter.com/XB2Hx03NpD

— ESPN FC (@ESPNFC) May 1, 2025