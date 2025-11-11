Lamine Yamal causa baja en España por lesión y desata tensión con el Barcelona

Lamine Yamal quedó fuera de la selección de España por lesión y desató malestar en la RFEF por no ser notificada del tratamiento.

La selección de España pierde a Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, para los partidos decisivos rumbo al Mundial 2026. El jugador fue liberado por molestias en el pubis, tras someterse a un tratamiento sin notificación previa a la federación.

Polémica médica entre la RFEF y el Barça

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mostró “sorpresa y malestar” al enterarse tarde de que Yamal fue sometido a una radiofrecuencia para tratar sus dolencias. El procedimiento requiere entre 7 y 10 días de reposo, lo que lo dejó fuera de la convocatoria.

Jorge de Frutos, el reemplazo

El seleccionador Luis de la Fuente llamó a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, para los partidos ante Georgia y Turquía, donde España busca sellar su clasificación directa al Mundial.

Segundo capítulo de fricción con Hansi Flick

No es la primera vez que Yamal es motivo de disputa. En septiembre, su convocatoria también generó tensión entre De la Fuente y Hansi Flick, técnico del Barcelona, quien ya había expresado su preocupación por el manejo físico de sus jugadores en la selección.

“Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores”, dijo De la Fuente en su momento.

España, cerca de la clasificación

Con 12 puntos, España lidera el Grupo E, con tres de ventaja sobre Turquía. Una victoria o empate ante Georgia o Turquía le asegura su boleto al Mundial 2026. Pero la ausencia de Yamal podría pesar más de lo esperado.

