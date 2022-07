Lamborghini Reventon Roadster se subasta a un precio increíble

¿Fanático del magistral Lamborghini? Esta información es para ti.

Un exclusivo Lamborghini Reventon Roadster se subastará este fin de semana.

El precio de la joya automotriz es increíble.

Como bien sabrás si eres fanático del mundo motor, un Lamborghini obviamente no vale unos cuantos centavos, pero este Reventon Roadster en particular es más raro que la mayoría y viene con una etiqueta de precio potencial increíble, según reseñó el diario The Sun el viernes 1 de julio.

La joya automotriz se llama Lamborghini Reventon Roadster y sólo se fabricaron 15 ejemplares de estos V12 descapotables en 2010. El Lamborghini Reventon (también los hay con techo fijo del que se hicieron 20) está inspirado nada más y nada menos que en el avión de combate F-15, detalló el referido medio.

Sale a subasta un exclusivo Lamborghini Reventon Roadster

Y se puede ver los atributos similares, como las líneas agresivas y las puertas que se abren hacia arriba como el cristal de la cabina de ese avión de combate. A pesar de perder el techo, el Roadster hace el 0-62 mph en 3,4 segundos y alcanza las 205 mph, lo que significa demasiado viento en tu cabello.

Al igual que con los de techo rígido, el alerón trasero del Lamborghini Reventon Roadster se despliega a unas 80 mph y cambia a un ángulo más pronunciado a unas 140 mph para conseguir todavía más carga aerodinámica, detalló el informe de The Sun publicado el viernes.