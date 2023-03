Entre Zafarrancho y empujones , fue la llegada de Lalo Mora a un evento en Monterrey, Nuevo León en el antro María Tequila como invitado del aniversario de la revista grupera ‘La Internacional’, pues después de que medios se enteraran que se encontraba ahí no dudaron en arribarlo para cuestionarlo sobre la investigación de su arresto. Archivado como: Lalo Mora reaparece detención.

“Me quedé para pagar lo que debo también”

En las imágenes se aprecia la multitud de los diversos reporteros para obtener las primeras declaraciones por parte del intérprete de ‘El hombre que más te amó’ ser empujado por los reporteros mientras su hija gritaba “Lo van a tumbar” en repetidas ocasiones, posteriormente se ve como los mismos periodistas entraron en pleito tras obtener la primicia del arresto de Lalo Mora.

Sin embargo, los medios lograron entrar al concierto del cantante de regional mexicano en donde él mismo dedicó palabras a su público, "Todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme, el Covid me estaba llevando pero gracias a las oraciones de ustedes me quedé y me quedé para pagar lo que debo también", dijo Lalo Mora.