El Departamento de Recursos Naturales de Georgia advierte sobre un caracol invasor en el lago.

Se trata de los Caracoles Misteriosos Japoneses, encontrados en múltiples cuerpos de agua en Georgia.

Ahora, estos caracoles han llegado al Lago Lanier ha reportado ‘WSBTV’.

“Esperábamos que fuera un espécimen individual, pero encontramos una población reproductora”, dijo Jim Page.

The snails can host parasites, among other problems. https://t.co/tHEQAMwaAH

— WSB-TV (@wsbtv) June 18, 2024