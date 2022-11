Así, se definió una de las finales más electrizantes de la liga en 27 años de historia. McCarthy, originario de Filadelfia y exarquero del Union, había tenido exactamente un partido de actividad con LAFC en esta campaña de la MLS, informó The Associated Press este sábado.

Bale ingresó como sustituto en la prórroga y anotó el tanto del empate por un LAFC que se había quedado con 10 hombres. Denis Bouanga, Ryan Hollingshead y el español Ilie Sánchez marcaron en la tanda, que quedó 3-0 en favor de los locales, de acuerdo con The Associated Press.

Los mejores se enfrentaron en la final

Esta temporada, el ganador de la final de la MLS que se disputó este sábado tendrá credenciales más convincentes de campeón. Los Angeles FC y el Union de Filadelfia fueron los mejores equipos de sus respectivas conferencias en la temporada regular, según AP. La terminaron con cosechas idénticas de puntos.

El mexicano Carlos Vela se consagró campeón en esta final de la MLS, indicó el medio Rércord. El júbilo estalló e en el Banc of California Stadium, luego de que Gareth Bale empatara el encuentro, de acuerdo con el medio estadounidense AS. Informaron AP, AS y Record.