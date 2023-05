Miriam Celaya sorprendió con inesperado video en mall

La migrante anunció que estaba trabajando debido a imágenes en delantal

«No deshonra a nadie», declararon en redes sociales ¡LADY FRIJOLES APARECE EN MALL! Miriam Celaya, la hondureña que se hizo famosa en las redes sociales por sus polémicas declaraciones en televisión mexicana, apareció en TikTok y comentó sobre su trabajo ‘honrado’ debido a que salieron unas imágenes de ella utilizando un delantal. La mujer, no dudó en señalar que era un trabajo honrado el que estaba realizando. La mujer, no dudó en señalar que se encuentra trabajando de manera honrada y declaró que se encuentra lista para salir adelante. Celaya, mantuvo en el año 2019 un empleo en «Q’hubo Tv» en el show “Las Doñas”, donde se convirtió en una de las favoritas del medio de las redes sociales. LADY FRIJOLES REAPARECIÓ EN REDES SOCIALES Miriam Celaya, la reconocida ‘Lady Frijoles’, causó sorpresa en redes sociales al reaparecer en un mall y utilizando un mandil para trabajar, señalando que se encuentra en una faceta de su nueva vida debido a que se encuentra trabajando de manera honrada y defendiéndose de los ataques de las personas que suelen insultarla en redes sociales. «Hola, hola. ¿Cómo estamos? Miren aquí ando en el mall Premier, como miran», señaló Lady Frijoles en el video que compartió en Instagram, mostrando el delantal que llevaba puesto, sin pudo alguno mientras paseaba por el mall en Honduras. Desde que intentó cruzar a la frontera desde México, la mujer se convirtió en todo un ícono de las redes sociales.

¿Qué pasó con Miriam? Lady Frijoles, señaló que no le da pena que las demás personas la observen utilizando un delantal y trabajando honradamente. Por ello, señaló que no le da pena que la vean vendiendo y no en la televisión, como anteriormente estuvo trabajando. «Ando con mi delantal y no me da pena, no me da pena porque estaba vendiendo», destacó la mujer en redes sociales. En las imágenes dejó saber que se encontraba paseando por la plaza, mientras se defendía de las respuestas que en redes sociales generó por su cambio de empleo, después de que terminó sin trabajo en televisión.

Lady Frijoles video mall: ¿La molestan seguido? Por último, Miriam Rodríguez o Celaya, declaró que no le da pena mostrarse en un mandil y detalló que las personas pueden robar su video y mostrar a los demás que se encuentra trabajando honradamente. Por ello, los internautas no dudaron en escuchar a Lady Frijoles y por esa razón, la defendieron de los demás. «¿Por qué me va a dar pena? Que se sigan robando todas las fotos que quieran, miren», detalló Miriam en redes sociales. El video que actualmente tiene 119 me gusta y 4603 vistas, tuvo diversos comentarios donde destacó que no le da pena los cambios y las fotos que comparte en su Instagram o TikTok, no son de ‘avergonzarse’. Archivado como: Lady Frijoles video mall

Lady Frijoles video mall: «No deshonra» Por último en el video que compartió Lady Frijoles, los internautas no dudaron en señalar que la mujer no debe darle explicaciones a los demás y eso se debe a que no come gente. Al igual, declararon que las personas no deben dar su mala cara por el trabajo que desempeña actualmente y mucho menos, burlarse. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ «Sea donde sea el trabajo no deshonra a nadie y más si es honrado», «¡Así se habla! Sin miedo al éxito», «Tan linda ella, así es, mi bella. Que no le de pena, eres original», «Se gana su billete honradamente y respiras aire, no gente. Dios te bendiga», «Bueno negra, trabaje a usted le vale que la gente hable o le quiera hacer daño usted no come por nadie», comentaron en TikTok. Archivado como: Lady Frijoles video mall

