“No, no me exijas, siéntate. Soy la mera verg…, put… Siéntate. Ese pin… dinero se quita ahorita. Soy de la DEA, estúpida, muérete. Lavado de dinero, pin… viejos pende… muérete, put…”. Según reportó Proceso, la mujer ocasionó daños al banco y ordenó que este video fuera eliminado. Tal vez nunca se imaginó que sería inmortalizada con un título por demás original.

En un video de apenas unos cuantos segundos, disponible en Twitter, se puede escuchar claramente a una mujer decir: “Se los va a cargar la verg…, quítate de aquí”, a lo que otra persona le pregunta que era lo que le pasaba y que no era nadie para reaccionar así, pero tal parece que el remedio resultó peor que la enfermedad , ya que la mujer no se quedó callada.

A pesar de que ya no se percibe en este video, aunque hay más que ciruculan en redes, se supo que la mujer, bautizada como Lady DEA, se dirigió al área donde se encontraban las cajas, diciendo nuevamente que formaba parte del Departamento de Administración de Control de Drogas: “¡Perfecto! ¿Quiere que venga ahorita? Aquí te van a intervenir todo. ¡Muévete! No sean tan pende… las dos. El dinero me tiene hasta la verg…”.

Algunas personas se ponen de lado de Lady DEA

Aunque no justifican la reacción que tuvo Lady DEA, algunos usuarios se pusieron de su lado tras recordar las experiencias que han tenido en diferentes instituciones bancarias: “Yo entiendo que la actitud de la señora no ayuda, pero de verdad es frustrante ir a Santander, la atención es pésima, sabrá que le pasó”, “No justifico para nada a esta loca, pero de verdad que ir al banco es perder todo el día, ellos mismos complican todo, es desesperante ir a hacer un trámite a cualquier banco!”.

“Algo ha de haber pasado, los de Santander dejan mucho que desear en cuanto a su servicio y más aun en cuanto a su personal”, “A mí lo que me preocupa es que la DEA no salga decirnos que no trabaja ahí… Igual y si es agente la doña”, “Ya pasó tiempo y la DEA no se ha deslindado de #LadyDEA, quien asegura trabajar para [email protected] El que calla otorga”, se puede leer en más comentarios (Archivado como: Mujer insulta a empleados de un banco y la bautizan como Lady DEA).