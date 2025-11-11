Ladrón de brasieres sorprende a vecinos y es detenido

Ladrón roba brasieres en Oteapan

Vecinos lo retienen y exhiben

Policía pide denuncia formal

Segun informa tvazteca, En el municipio de Oteapan, Veracruz, los vecinos retuvieron y exhibieron en redes sociales a un hombre acusado de robar brasieres de tendederos al aire libre, generando un fuerte revuelo en la comunidad.

El sospechoso fue identificado como Valerio, quien presuntamente había sido visto en repetidas ocasiones merodeando las viviendas durante la noche para sustraer ropa interior femenina.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hombre fue sorprendido in fraganti y detenido por los habitantes, quienes ya estaban alertas ante los constantes robos de prendas íntimas en distintos sectores del municipio.

El sujeto fue encontrado con al menos tres brasieres en su poder, lo que reforzó las sospechas de los vecinos, quienes decidieron retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Vecinos de Oteapan detienen al presunto ladrón de ropa interior

¡Desgraciado! Retienen y exhiben en redes sociales a “ladrón de brasieres” en #Veracruz 👙 Habitantes del municipio de #Oteapan, Veracruz, lograron retener a un sujeto identificado como Valerio, señalado de ser “el ladrón de brasieres” que merodeaba por las noches robando… pic.twitter.com/brohqntKm3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025



>>>Los habitantes de Oteapan habían reportado en redes sociales la presencia de un individuo desconocido rondando las casas, especialmente en zonas donde la ropa se tendía al aire libre.

Una vecina, que prefirió mantener el anonimato, publicó una fotografía del acusado en un grupo comunitario de Facebook con un mensaje de advertencia:

“Ahí subo una foto para ver si conocen a este hombre que anda haciendo maldad acá en el predio. Él es el que nos andaba haciendo maldades con los brasieres que anda robando y espantando a la vecindad.”

El caso provocó indignación y burlas por igual en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a llamar al detenido “el ladrón de brasieres de Oteapan”, convirtiendo el suceso en tendencia local.

Pese al tono humorístico que tomó el hecho en internet, las autoridades recordaron que se trata de un delito de robo y allanamiento de morada, por lo que es necesario denunciar formalmente.