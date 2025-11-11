Buscar
Ladrón de brasieres sorprende a vecinos y es detenido

Ladrón de brasieres sorprende a vecinos y es detenido

Ladrón de brasieres en Oteapan, Veracruz, fue sorprendido por vecinos mientras robaba prendas íntimas. El hombre fue retenido y entregado
Por 
2025-11-11T02:09:46+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 21:09

  • Ladrón roba brasieres en Oteapan
  • Vecinos lo retienen y exhiben
  • Policía pide denuncia formal

Segun informa tvazteca, En el municipio de Oteapan, Veracruz, los vecinos retuvieron y exhibieron en redes sociales a un hombre acusado de robar brasieres de tendederos al aire libre, generando un fuerte revuelo en la comunidad.

El sospechoso fue identificado como Valerio, quien presuntamente había sido visto en repetidas ocasiones merodeando las viviendas durante la noche para sustraer ropa interior femenina.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hombre fue sorprendido in fraganti y detenido por los habitantes, quienes ya estaban alertas ante los constantes robos de prendas íntimas en distintos sectores del municipio.

El sujeto fue encontrado con al menos tres brasieres en su poder, lo que reforzó las sospechas de los vecinos, quienes decidieron retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Vecinos de Oteapan detienen al presunto ladrón de ropa interior


>>>Los habitantes de Oteapan habían reportado en redes sociales la presencia de un individuo desconocido rondando las casas, especialmente en zonas donde la ropa se tendía al aire libre.

Una vecina, que prefirió mantener el anonimato, publicó una fotografía del acusado en un grupo comunitario de Facebook con un mensaje de advertencia:

“Ahí subo una foto para ver si conocen a este hombre que anda haciendo maldad acá en el predio. Él es el que nos andaba haciendo maldades con los brasieres que anda robando y espantando a la vecindad.”

El caso provocó indignación y burlas por igual en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a llamar al detenido “el ladrón de brasieres de Oteapan”, convirtiendo el suceso en tendencia local.

Pese al tono humorístico que tomó el hecho en internet, las autoridades recordaron que se trata de un delito de robo y allanamiento de morada, por lo que es necesario denunciar formalmente.

Ladrón de brasieres en Oteapan enfrenta proceso legal

Ladrón, roba brasieres, retienen y exhiben MundoNOW
Ladrón de brasieres detenido en Oteapan, Veracruz FOTO: SHUTTERSTOCK

La Policía Municipal de Oteapan trasladó al sospechoso ante la agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Los oficiales exhortaron a las vecinas afectadas a presentar una denuncia formal, ya que esto es indispensable para que el caso sea investigado y se pueda proceder legalmente contra Valerio.

Hasta el momento, no se ha informado si el detenido cuenta con antecedentes delictivos, aunque versiones locales indican que podría haber cometido robos similares en comunidades vecinas.

Los agentes señalaron que la denuncia ciudadana fue clave para lograr la captura del hombre, que ya había generado preocupación por sus repetidas apariciones nocturnas.

Autoridades de Oteapan refuerzan la seguridad vecinal

Tras el inusual caso del ladrón de brasieres en Oteapan. Las autoridades municipales anunciaron que intensificarán los patrullajes nocturnos y reforzarán la vigilancia en las colonias donde se registraron los robos.

La Policía Municipal exhortó a la ciudadanía a mantener la comunicación con las autoridades y reportar cualquier comportamiento sospechoso para prevenir futuros incidentes.

Los vecinos, por su parte, manifestaron su intención de organizar rondas comunitarias. Continuar colaborando con las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad del municipio.

El caso, aunque insólito, puso de relieve la importancia de la participación ciudadana. La vigilancia comunitaria como herramientas efectivas para frenar la delincuencia en Oteapan.

