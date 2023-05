Muere la querida cantante Tina Turner.

Revelan su última fotografía.

La muerte de Tina Turner sigue causando conmoción.

Última foto Tina Turner. La imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la mediana edad con la canción que encabezó todas las listas de éxitos “What’s Love Got to Do With It”, falleció a los 83 años.

De acuerdo con la agencia de noticias de The Associated Press, Turner murió el pasado miércoles 24 de mayo en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Muere Tina Turner a los 83 años

Ahora, al poco tiempo de anunciarse su sensible fallecimiento, queda revelada cuál fue la última foto de Tina Turner antes de su dolorosa partida que ha dejado miles de corazones devastados incluidos los de algunas celebridades, pues la cantante logró ganarse el cariño de muchos.

Su nombre de pila era Anna Mae Bullock, nació en un hospital de una región segregada de Tennessee y tras superar muchos obstáculos, pasó sus últimos años en una residencia de más de 24.000 metros cuadrados (260.000 pies cuadrados) a la orilla del Lago Zúrich, detalló AP. Archivado como: Última foto Tina Turner.