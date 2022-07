A pesar de que esta cuenta no se encuentra verificada por la plataforma, cuenta con un considerable numero de followers, pues hasta el 10 de julio estaba por llegar a los 20,000 seguidores teniendo poca interacción con sus fans “La reina del Pacífico”

Con 61 años de edad, la ex líder del narcotráfico decidió integrarse a las filas de personalidades que forman parte de redes sociales, particularmente la viral plataforma de vídeos cortos en formato vertical. Hoy te contamos de la supuesta cuenta de tiktok de Sandra Ávila Beltrán .

Entre las 10 publicaciones que se muestran en su perfil la ex reina del narco coincide en sólo compartir imágenes de ella con alguna animación y fondos coloridos, también se pueden observar algunas frases de superación que están acompañadas de música.

“Si soy la verdadera, la real”

Uno de estos post en particular captó la atención de sus seguidores, pues en ese tiktok se puede ver a la “Reina del Pacífico” en pijama, con una toalla el la cabeza y limpiando unos lentes de sol de una lujosa marca. Ávila Beltrán se encontraba empacando en ese momento y decidió enviar un mensaje a sus seguidores.

“Hola, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han tenido interés en mí, en mi página, esta es la oficial. Las otras no son mías. Sí soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí, soy yo. Me disculpan en estos momentos cómo estoy. Me acabo de bañar. Ando en pijama. Estoy haciendo mi maleta. Voy a salir de viaje”, explicó Ávila Beltrán según Infobae.