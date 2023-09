La señora Rosa y Pedro Rivera Jr hablan ‘mal’ de boda de Jacqie

Las imágenes fueron posteadas por Chiquis Rivera, quien no dudó en celebrar este magno evento acompañando a su hermana.

Pedro hizo un comentario que no fue bien recibido por algunos internautas que pudieron ver el video.

«Lo que me gustó fue cuando los dos se pudieron humillar», comenzó diciendo el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

Doña Rosa aclara si fue invitada

La mamá de Jenni fue cuestionada sobre si le gustó el festejo de su nieta y cómo se sintió al ser invitada.

«Estuvo muy bien la ceremonia, fuimos invitados no fuimos de ‘pegostles’, alguien me comentó que yo no debería estar ahí», dijo la señora.

Un seguidor comentó en el video que Pedro compartió en Instagram: «Que triste que se enfoque en lo que la gente la critica».

Este comentario fue a referencia a que le cuestionaron sobre la celebración de su nieta y no sobre los «pleitos». VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.