La Selección Mexicana se viste de luto por la muerte de José Zolotarchuk

Debido a la situación, a pesar uno de los jugadores referentes en su equipo, Santiago Giménez no pudo participar en el partido de la Champions League de su equipo contra el Celtic FC.

«Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas’ Descansa en paz”, colocó en la segunda publicación.

Fallece José Zolotarchuk

La confirmación de esta trágica noticia vino por parte de Christian “Chaco” Giménez, padre de Santiago, quien compartió una imagen en su perfil en memoria de José Zolotarchuk.

Replicando un mensaje también compartido por Bernarda Giménez, hija del fallecido, que incluyó una emotiva fotografía junto a palabras profundas de despedida.

“Uno cree que está preparado, que espera el momento perfecto de Dios para que ese cuerpo enfermo y cansado deje de sufrir, pero cuando llega ese día el mundo se viene abajo», se lee en redes.

«Y no ver más esos ojos del color del mar, no sentir más tus caricias, no regañarte por tus locuras, parece mentira. Te amo, pa. Te voy a recordar por tu amor y sobre todo tu paciencia”, escribió.