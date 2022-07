La producción llevaba por nombre “Crónicas de un narco”, y no solo logró que se iniciara, sino también que concluyera el rodaje en el que participaron actores de México y Estados Unidos. Sin embargo, según Infobae se señaló al ahora diputado, Sergio Mayer, como el productor de la misma.

Según Sinembargo Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” sí llegó a producir una película basada en su propia vida. Puso el dinero para la producción, supervisó el guión y la producción sí se concluyó. Sin embargo, debido a que fue detenido no pudo verla terminada.

Para el ex jefe de sicarios de los Beltrán Leyva era un sueño ver plasmada su trayectoria delictiva en la pantalla grande en donde se mostraran sus hazañas como narco y la vida repleta de lujos que tenía. Hoy te platicamos de la película de Edgar Valdez “La barbie” con actores mexicanos

Sergio Mayer opinó al respecto

Por su parte Sergio Mayer en el programa Hoy Nuevo Día, el exgaribaldi dio una entrevista en la que hizo declaraciones acerca de su supuesto lazo amistoso con este personaje del crimen organizado. En entrevista, el actor arremetió contra el reciente libro de Anabel Hernández, “Emma Coronel y las otras señoras del narco” y con los rumores de su participación en dicho filme.

Entre sus declaraciones Mayer comentó que la publicación de la autora no tiene credibilidad, y cuestionó los métodos de la investigación respecto a las fuentes y a la información que le proporcionaron a Hernández. “Como periodista me escudo en eso ‘yo no puedo revelar mis fuentes porque hay códigos de ética’ y a lo mejor a ella se lo dijeron. Puede ser que se lo hayan dicho, pero qué veracidad o credibilidad puede tener”, comentó Mayer.