Recientes revelaciones expusieron la idea que le platearon los abogados de Joaquín Guzmán Loera para evitar tener mayores problemas con la autoridad de Estados Unidos, sin embargo, el propio capo quería “hacerse cargo” y tratar de proponerles un trato. Hoy te contamos de la negociación de El Chapo que intentó hacer a EEUU.

Joaquín “El Chapo” Guzmán aceptó ser extraditado a los Estados Unidos porque sus abogados le dijeron que la máxima pena que le impondrían en el país vecino sería de 15 años de cárcel como máximo, según información de Infobae.

Así lo reveló en su libro recién publicado por editorial Porrúa “Las Puertas del Infierno”, la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien tuvo la oportunidad de entrevistar al capo y realizar un análisis profundo de su comportamiento cuando estuvo preso en México.

“Joaquín, pero ¿estás seguro de que quieres que te extraditen?”, le preguntó Ramírez Cano al “Chapo” Guzmán días después de que éste se reuniera con autoridades norteamericanas para hablar sobre el tema de su extradición según revela en su libro. “Ya vinieron a leerme todo, parece que no tengo ninguna acusación directa; mi abogado me dijo que la máxima que me puede tocar es de 15 años, pero puede negociar a ocho; me tocarán así como mucho de ocho a 10 años de prisión”, comenta Mónica en su libro que le respondió el ex líder del Cártel de Sinaloa.