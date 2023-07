«Ha sido fuerte, pero dicen que en familia se puede luchar juntos y que todo se puede… Mi hermano tiene cáncer y para mí fue muy fuerte el salir y encontrarme con esto. Yo me estaba volviendo loca cuando me enteré y algo tan extraño que yo en momento dentro de la casa pensaba en mi familia y les mandaba saludos, decía ‘Dios mío yo quiero que mi familia esté bien», comenzó argumentando. Archivado como: La Materialista comparte difícil momento.

«El sentimiento, el corazón, la sangre te llama pero no sabía simplemente de momento me sentía así pero Dios es tan grande, desde que salí no he dejado de estar acompañándolo… Para Dios no hay imposibles, estamos luchando él tiene muchas ganas de vivir», añadió la interprete de ‘La chapa que vibran’ ante las cámaras del programa ‘Noches de Luz’.

La Materialista afirmó que jamás recibió la noticia mientras estaba dentro del reality, «Nunca supe nada ahí adentro. Si me lo hubieran dicho yo hubiese lamentablemente abandonado la casa porque la familia está primero que cualquier cosa. Me enteré al salir y fue difícil para mí. Fue muy chocante porque siempre hemos estado en los momentos difíciles, en los momentos difíciles siempre hemos estado el uno para el otro».