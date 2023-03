"EL TIPO QUERÍA MANOSEAR TODO". Belinda sufre incómodo momento con fanático que se subió al escenario y la manosea sin piedad; ella manda mensaje (VIDEO)

Belinda vivió un bochornoso e incómodo momento

La cantante fue sorprendida por un eufórico fanático que se subió al escenario

Belinda acabó totalmente manoseada porque el joven no se supo controlar Este fin de semana Belinda estuvo ofreciendo un show para todos sus fanáticos y en el calor de la noche un fanático la sorprendió al subirse al escenario y la mexicana-española vivió un momento bochornoso e incómodo cuando su seguidor fue alcanzado por los guardias de seguridad pero pasó algo que quedó grabado. Y es que el video quedó subido en redes sociales como la cuenta de Instagram de ‘Nelssie Carrillo’ en donde los comentarios de las personas no se hicieron esperar ante lo que sus ojos veían, pues la ex novia de Christian Nodal fue terriblemente manoseada por el jovencito eufórico que no controló sus impulsos y frente a todos no se quería despegar de Belinda. Belinda tuvo un momento bastante incómodo Mientras otros artistas suelen enojarse por el arranque de sus fanáticos de subirse al escenario con ellos y abrazarlos mientras sus guardias de seguridad los retiran, Belinda reaccionó de la manera más educada posible apartando a su equipo del jovencito quien al lograr estar junto a ella terminó ‘aprovechándose’ del momento. Belinda iba ataviada con un lindo vestido rojo ceñido de la parte de arriba pero bastante abierto debajo coordinándolo con unas botas en gris, con su característica melena rubia, suelta y corta hasta el hombro y mientras hablaba con su público, no esperaba que un fanático la sorprendiera por detrás y se abalanzara sobre ella.

¿La lastimó? La cantante manda un mensaje Ante las bochornosas imágenes, a Belinda no le quedó de otra más que explicar en sus historias de Instagram lo sucedido para ‘desviar’ la atención de lo que el fanático le hizo pues no cabe duda que el chico quiso ‘propasarse’, quizá no de forma intencional, pero así se vio, tocando el cuerpo de la mexicana por todos lados. Incluso la cara de asombro de Belinda fue tal por lo que estaba viviendo con su fan que lo único que pudo hacer fue abrazarlo y tratar de decirle unas palabras para calmarlo, pues los guardias de seguridad querían bajarlo y él no se dejaba, incluso posó su cabeza sobre el pecho de la ex novia de Christian Nodal.

Belinda sale lastimada de lo que sucedió con su fanático El mensaje de Belinda ante lo sucedido con su fan fue claro:”En el concierto de hoy, se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió en su cuenta de Instagram la rubia no abordando el aspecto que fue manoseada por el chico que se plantó al escenario. Y es que el joven tocó la cadera, la espalda, las pompis, las piernas y hasta el pecho de Belinda con tal de evitar que los guardias de seguridad se lo llevaran de los brazos de su ídola quien muy educada calmó a su equipo con tal de que su fanático tuviera un momento para recordar con todo y que ella estaba bastante incómoda.

¿La cantante exageró? Los comentarios de la gente no se hicieron esperar en el Instagram de Nelssie Carrillo y sentenciaron: “Se le aplaude que no se comportó como otros artistas donde dejan que el guardia los aviente incluso sin importarles la integridad del fan”, “Que mal, ella tan linda se portó pero no se vale la toqueteó toda”, “Por eso debe dejar que el de seguridad haga su trabajo ya se lo llevaban para qué lo llamó”. Más personas escribieron: “Se pasó la verdad!!! Abusivo”, “Qué exagerada la verdad, ni que la hubiera tirado”, “El tipo quería manosear todo, qué asco”, “Pobre Belinda, qué vergüenza con ese fanático”, manifestaron más personas que se indignaron por las imágenes mientras Belinda trataba de calmar al joven. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL BOCHORNOSO MOMENTO.

TE PUEDE INTERESAR