¡Completamente molesta con Niurka! La mamá de Daniela ‘estalla’ en contra de la cubana

Le lanza fuerte advertencia; “No se meta con mi familia”

Mamá de la actriz venezolana confiesa que pasa por problemas ¿de depresión? Mamá de Daniela Navarro estalla contra Niurka: Luego de que expulsaran a Niurka de La Casa de los Famosos 2, la vedette cubana no pudo soportar el hecho de que la gente haya escogido que Daniela Navarro se quedara en vez de ella. Y es que hubo un roce entre entre la actriz venezolana y Niurka justo antes de que la cubana fuera expulsada. El pleito fue, que Niurka sintió que los habitantes del cuarto morado estaban 'declarándole la guerra', y lo tomó como una burla. Las cosas escalaron al siguiente nivel, y ambas comenzaron con insultos, Daniela Navarro comenzó a decir que ella si podía mostrar sus glúteos y la cubana le respondió que "Es todo falso". La venezolana contraatacó diciendo "Como tus ojos mamita, y tu pelo, y tus dientes.", esto fue en resumidas cuentas, el pleito entre ambas. La mamá de Daniela Navarro expresó su descontento ante la actitud de Niurka Durante la reciente transmisión de La Mesa Caliente de Telemundo, la mamá de la actriz originaria de Caracas, Venezuela, Carlota Santodomingo, quien habló con las conductoras del programa para salir en defensa de su hija, debido a los duros ataques que ha recibido por parte de Niurka. Carlota no dudó ni un segundo en confesarle a las conductoras que está muy molesta por las cosas que ha estado diciendo la 'mujer escándalo' de su hija, además de decir que no solamente es con Daniela, si no que ya con otros integrantes de su familia; "Lo que sí realmente me molesta es que estén metiendo a mi hijo de que trabaja aquí como alto ejecutivo de Telemundo, señora Niurka qué maldad tan grande", dijo en directo.

La mamá de Navarro, quien se encuentre aún dentro del reality, expresó su descontento ante las palabras de Niurka y los constantes ataques que han estado recibiendo como familia. "Usted se acaba de meter también con mi nieto, que tiene 10 meses de fallecido. Mi hijo y mi nieto viven en Bogotá y Carlos Enríquez no es de apellido Navarro porque es de mi segunda relación, entonces no entiendo tanta maldad de su parte. Mi hija no la sacó, la sacó fue el público por sus actitudes y mi hija no va a ser marioneta suya", dijo Carlota. Además, le dijo a Niurka (indirectamente), que le parece 'lamentable' la forma en la que está educando a su hija, Romina Marcos. "Qué lamentable señora y qué lamentable cómo está criando a su hija, por eso nosotros los papás debemos de ser ejemplo porque mire la imagen y semejanza de su hija Romina, es la suya, qué lamentable señora". añadió.

Le mandó una advertencia a Niurka Para finalizar con el mensaje que la mamá de Daniela le quiere hacer llegar a Niurka, le lanzó una advertencia: "Con mi familia no se vuelva a meter porque usted no es Dios ni es todopoderoso, es una persona que el público la saca por su conducta y por sus actitudes, así que por favor respete porque todos los que están ahí tienen familia", finalizó. Además, Carlota Santodomingo confesó que no la ha estado pasando muy bien, pues que incluso ha tenido que acudir a los antidepresivos para poder dormir bien luego de tanta polémica que está sucediendo alrededor de la vida de su hija. "Estoy tomando antidepresivos, que nunca había pasado, porque he tenido ataques de ansiedad, de pánico porque realmente como mamá el hecho de que estén hablando del hijo es muy fuerte y como yo les he dicho Daniella es todo para nosotros la familia, que ya somos muy poquitos", dijo al borde del llanto. (VER VIDEO AQUÍ)