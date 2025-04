¿La Liga MX regresa a FC 26?

El videojuego de fútbol más popular del planeta podría estar a punto de cerrar un acuerdo clave para Latinoamérica.

En específico, se trata de un paso importante para millas de jugadores en México, el país azteca.

De acuerdo con el sitio especializado ReFifa, la Liga MX estaría por regresar al simulador desarrollado por Electronic Arts.

Después de su ausencia en FIFA 22, los equipos del máximo circuito mexicano podrían reaparecer en FC 26.

🚨 Liga MX 🇲🇽 is coming back to FIFA

• ❌ Removed in FIFA 23

• ✅ Returns in FC 26

This is a HUGE W 🔥🔥 [via @_ReFIFA] pic.twitter.com/uU1K19CM6R

