La Joaqui, mejor amiga de Cazzu, afirma: «Está más fuerte que nunca»

La Joaqui, cantante y compositora argentina, aclaró las especulaciones sobre su amiga Cazzu, quien recientemente terminó su relación con Christian Nodal.

Durante una rueda de prensa en México, La Joaqui fue cuestionada sobre cómo estaba viviendo su amiga este complicado momento.

«Ni hablar, ella está perfecta, haciendo música, siendo madre, como toda mujer, hermosa y fuerte», aseguró La Joaqui, subrayando que Cazzu sigue adelante con su vida profesional y personal sin que esta separación haya afectado su bienestar.

La Joaqui destacó que Cazzu se encuentra enfocada en su carrera, cuidando a su hija y trabajando en nuevos proyectos musicales.

«Está muy bien, como siempre. Una madraza, trabajando, cantando, cuidando a su bebé», añadió.

La cantante también dejó claro que no se involucraría en cuestiones ajenas a su vida personal, refiriéndose a los comentarios sobre la esposa de Nodal.

«Con todo el respeto del mundo, soy una persona que no habla mal de nadie, no me meto en los temas de nadie», afirmó, enfocándose en el apoyo que le brinda a Cazzu en su retorno musical.

Al ser cuestionada sobre su vínculo con Cazzu, La Joaqui expresó con cariño su profunda admiración por su amiga: «Es sin duda mi alma gemela. La quiero, la amo mucho», comentó.