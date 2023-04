En la mayoría de las ocasiones, será la persona quien te indicará cuáles son sus pronombres, ya sea de manera personal, en sus redes sociales, en su correo electrónico o por otro medio. Si la persona no te indica cuáles son sus pronombres, puedes llamarle por su nombre y, si llegaras a confundirte, se recomienda ofrecer una disculpa y tomar medidas para evitar utilizar nuevamente ese pronombre.

De acuerdo con una encuesta publicada por NBC News, uno de cada cuatro adolescentes pertenecientes a la comunidad LGTBQ+ prefieren el uso de pronombres no binarios, aunque en años más recientes las personas más jóvenes han optado por pronombres ¡Conoce cuáles son!

Esto no tiene nada qué ver con la orientación sexual, y es una manera de reafirmar la identidad con la que las personas se sienten cómodas; algunos miembros de la comunidad no binaria o de género fluido, pueden llegar a preferir los pronombres él o ella.

Usualmente, nos referimos a las personas con el sexo que les fue asignado al nacer, pero en algunos casos este no corresponde con el género con el que se identifican; por ejemplo, una mujer transgénero o no binaria puede asociarse con los pronombres él o ella.

Género neutro

La importancia de los pronombres: Otros miembros de la comunidad LGBTQ+ preferirán asociarse con pronombres neutros; estos se utilizan, como su nombre lo indica, de manera neutra, es decir, no están asociados a un género en particular, ya sea porque la persona no se identifica con él o porque prefiere distanciarse de las expectativas asociadas a ser hombre o mujer, por ejemplo.

En algunos casos, los pronombres él o ella se ven como una limitante para explorar las diferentes manifestaciones de la identidad; por eso, una buena parte de los miembros de la comunidad LGBTQ+ prefieren los pronombres neutros como una forma de reafirmar su identidad sin apegarse a las normas sociales que han generado expectativas con las que no se identifican o de las que prefieren distanciarse.