La Huella OVNI: ¡Descubre los Misterios en el Cielo!

En su podcast «La Huella OVNI», Jorge Luis responde preguntas de su audiencia y entrevista a expertos y personalidades vinculadas con el fenómeno ovni. Su enfoque es el de un documentalista, siempre buscando entender las historias sin apresurarse a ofrecer explicaciones definitivas. Reconoce la importancia de no negar ni afirmar categóricamente la existencia de fenómenos inexplicables.

Un apasionado investigador del misterio

Jorge Luis Sucksdorf es un apasionado investigador del misterio y fenómenos ovni en América Latina. Su enfoque como documentalista le permite explorar distintas perspectivas y cuestionar sin prejuicios, buscando entender las historias sin ofrecer respuestas definitivas. El fenómeno ovni continúa siendo objeto de debate y exploración, y Jorge Luis contribuye a la discusión con su experiencia y conocimiento en el tema.

«Soy documentalista, periodista, dramaturgo, guionsta y me dedico a hacer especialmente específicamente documentales para televisión. Hace más de 20 años que hago documentales y la gran mayoría de los documentales que me ha tocado hacer tienen que ver con el misterio. Entonces, hace ya unos 20 años que he recorrido gran, gran parte de América Latina». aseguró Jorge.

Jorge tuvo la oportunidad de viajar a México, donde comentó que en el pasí azteca realizó una primera serie con Jaime Maussan como conductor. Ahí conoció a diferentes investigadores como Silvia y Andrea Pérez, que son dos de las investigadoras más importantes de Argentina.