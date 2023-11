Sueño Milllonario: la historia de Manny Languasco

El mentor

Languasco quería preguntarle a este hombre si lo ayudaría a ser exitoso como él.

Practicaba mucho en el espejo preguntarle esto para prevenir nervios o cosas por el estilo.

Cuando llegó el momento, no pudo la primera vez pero sí la segunda. Le dijo, «a mí me gusta tu coche, tu ropa y tu vida. Y no me gusta la mía».

Quizá por el humor, el hombre se río, pero aceptó ayudarlo. Le dio su tarjeta y al final le dejo que lo fuera a ver a las 8 de la mañana del día siguiente.