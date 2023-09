La Güereja se despide Benito Castro y hace confesión

Y lo que pasó dejó conmovido a muchas personas, pues María Elena no pudo contenerse por mucho tiempo.

«Benito, yo no lo acompaño aún, pero le agradezco con el alma el que haya caminado a mi lado», escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Deborah Ochoa, viuda de Benito reveló que decidieron que su último traje fuera color rosa, además, no será cremado.

María Elena espera que el proyecto no quede cancelado, ya que a ella le gustaría que se haga un homenaje en este programa.

¿Nunca se volvieron a ver?

La actriz confesó que tenía muchos años sin ver al primer actor ya que «él trabaja por un lado y yo trabajaba por otro», dijo.

Los reporteros le hacían preguntas sobre cómo recordaba a Benito en las pláticas para el nuevo programa.

«No lo vi», respondió la actriz María Elena Saldaña en el encuentro que tuvo con la prensa previó a la muerte de Benito Castro.

«Hubo una lectura (de guión) a la que él no fue, no se por qué no fue», confesó «La güereja» frente a las cámaras.