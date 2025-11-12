María Elena Saldaña “la Güereja” es hospitalizada de emergencia tras sufrir una caída en grabaciones

Hospitalizan a “la Güereja”

Sufre caída en grabaciones

Regresará pronto al set

La comediante y actriz mexicana María Elena Saldaña, conocida por su papel de “la Güereja”, fue hospitalizada de emergencia este miércoles 12 de noviembre, según informó la periodista y conductora Martha Figueroa durante la transmisión del programa Hoy.

La noticia provocó gran preocupación entre sus seguidores, pues ocurre pocos días después de otro incidente en el que también sufrió una caída, esta vez junto a la conductora Cecilia Galliano.

Durante la emisión matutina, Martha Figueroa detalló que la actriz se encontraba grabando la serie Más vale sola cuando sufrió el accidente.

La Güereja es hospitalizada tras accidente

Según lo relatado, María Elena se resbaló con una alfombra dentro del set, lo que ocasionó una caída que le provocó dolor de cabeza.

Ante el malestar, el equipo de producción decidió trasladarla de inmediato a un hospital para recibir atención médica y someterla a estudios preventivos.

El objetivo de los exámenes fue descartar cualquier complicación neurológica o lesión interna derivada del golpe.