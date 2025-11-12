María Elena Saldaña “la Güereja” es hospitalizada de emergencia tras sufrir una caída en grabaciones
Publicado el 12/11/2025 a las 14:49
- Hospitalizan a “la Güereja”
- Sufre caída en grabaciones
- Regresará pronto al set
La comediante y actriz mexicana María Elena Saldaña, conocida por su papel de “la Güereja”, fue hospitalizada de emergencia este miércoles 12 de noviembre, según informó la periodista y conductora Martha Figueroa durante la transmisión del programa Hoy.
La noticia provocó gran preocupación entre sus seguidores, pues ocurre pocos días después de otro incidente en el que también sufrió una caída, esta vez junto a la conductora Cecilia Galliano.
Durante la emisión matutina, Martha Figueroa detalló que la actriz se encontraba grabando la serie Más vale sola cuando sufrió el accidente.
La Güereja es hospitalizada tras accidente
#Entérate | María Elena Saldaña, conocida como “La Güereja”, fue ingresada a un hospital tras sufrir una caída que requirió atención inmediata. El incidente ocurre pocos días después de un accidente previo que involucró a Cecilia Galliano. pic.twitter.com/9FYSRYlQEc
— Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) November 12, 2025
Según lo relatado, María Elena se resbaló con una alfombra dentro del set, lo que ocasionó una caída que le provocó dolor de cabeza.
Ante el malestar, el equipo de producción decidió trasladarla de inmediato a un hospital para recibir atención médica y someterla a estudios preventivos.
El objetivo de los exámenes fue descartar cualquier complicación neurológica o lesión interna derivada del golpe.
Antecedente reciente
El percance se suma a otro ocurrido días atrás, cuando “la Güereja” cayó durante una sesión de fotos junto a Cecilia Galliano, según TV Notas.
Ese episodio había generado ya preocupación entre el público, por lo que la nueva caída y posterior hospitalización encendieron las alarmas entre fanáticos y colegas.
Ambos incidentes ocurrieron en menos de una semana, lo que incrementó la atención mediática sobre el estado de salud de la actriz.
Su estado de salud actual
En el video difundido en redes sociales y retomado en el programa Hoy, Martha Figueroa aseguró que los estudios practicados a María Elena Saldaña arrojaron resultados tranquilos.
“Está bien, descartaron cualquier cosa, solo le mandaron un par de días de reposo. Y ya el viernes regresa a las grabaciones afortunadamente”, comentó la conductora durante la transmisión.
El comentario de Figueroa ayudó a calmar la preocupación de los seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación a la actriz.
Tanto ella como los demás conductores de Hoy aprovecharon el espacio para enviar saludos y muestras de cariño a la intérprete, quien ha sido una figura querida de la televisión mexicana desde los años noventa.
Lo que sigue
Tras el breve reposo médico, se espera que María Elena retome sus actividades laborales en el set de Más vale sola antes del fin de semana.
Aunque el accidente encendió las alertas, todo indica que la comediante se encuentra fuera de peligro y que pronto volverá a sus compromisos profesionales.
La doble caída ha recordado a sus seguidores la importancia de cuidar las condiciones de seguridad en los foros de grabación, donde incluso un pequeño descuido puede derivar en un accidente mayor.