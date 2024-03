La foto que demuestra que Shakira ¿añora a Lewis Hamilton?

Ahora que la cantante colombiana se dejó ver con alguien parecido a Lewis, muchos creen que no lo ha superado.

No obstante, a pesar de que vivían una relación ‘divertida y coqueta’, estaban en la etapa de conocerse… y parece que no pasó nada más.

Lo que es un hecho es que, luego de su separación de Piqué, a la colombiana no se le asociado con alguien de manera formal.

«Amigos, vi esta foto sin lentes y creí que era Hamilton y casi me da algo», expresó un internauta.

Por otro lado, a unas horas del lanzamiento del disco Las Mujeres ya no Lloran, lo que se sabe es que Cardi B cantará en Puntería.

Creen que Puntería está dedicada al piloto británico

Al parecer, no solo Gerard Piqué tendrá presencia en Las Mujeres ya no Lloran. Última será la canción con la que Shakira le dirá por fin adiós a su ex.

De acuerdo con información de Milenio, varios usuarios apuestan porque Lewis Hamilton estará presente en Puntería.

«Debe ser dedicada a él», «¿Por qué el chavo que sale en la foto se parece a Hamilton? Hola», dijeron algunas personas.

Si quieres ver la foto que compartió Shakira y que está dando mucho de qué hablar, haz click aquí.