Un paro cardiaco le arrebató la vida al Rey del Rock and Roll

¿Qué dice la autopsia acerca del estado de salud de Elvis Presley?

Las fotos del ataúd: Las últimas imágenes de Presley

La foto del ataúd de Elvis Presley ha circulado por distintos medios, tal vez como una manera de poner fin a los rumores de que el artista no murió el 16 de agosto de 1977; a pesar de las teorías de conspiración, se han cumplido ya más de 40 años desde el repentino fallecimiento del Rey del Rock and Roll, víctima de un paro cardiaco.

Pero ¿qué es lo que llevó a la muerte a Elvis Presley? Conoce todos los detalles acerca de su inesperado deceso y cuáles fueron las últimas imágenes del cantante antes de ser despedido por millones de fanáticos de todo el mundo.

¿Quién fue Elvis Presley?

Elvis Presley fue un cantante, actor y músico estadounidense; nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, y falleció el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee. Presley es considerado como uno de los músicos más importantes y revolucionarios del siglo XX, y es mundialmente conocido como «El Rey del Rock and Roll». Comenzó su carrera musical en la década de 1950, fusionando el rhythm and blues, el gospel y el country para crear un nuevo estilo de música que se convertiría en el rock and roll.

Durante su carrera, Elvis Presley grabó numerosos éxitos como «Heartbreak Hotel», «Hound Dog», «Jailhouse Rock», «Love Me Tender» y «Can’t Help Falling in Love», entre muchos otros. También actuó en varias películas, como «Jailhouse Rock», «Blue Hawaii» y «Viva Las Vegas». A pesar de su temprana muerte a los 42 años, Elvis Presley ha dejado un legado duradero en la música y la cultura popular. Ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha recibido numerosos homenajes y tributos a lo largo de los años.